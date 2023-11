Non solo la compagnia aerea Qatar Airways. L'Inter continua a guardare al Qatar per ampliare i suoi rapporti commerciali

Non solo Qatar Airways. L'Inter continua a guardare al Qatar per ampliare i suoi rapporti commerciali. Tra i partner nerazzurri, dopo la presentazione in grandissimo stile di ieri sera a San Siro da parte della compagnia aerea, è comparso oggi anche "Visit Qatar", che sarà il nuovo "Official Tourism Partner" nerazzurro.