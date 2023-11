Marsiglia ancora ko: salta il riscatto di Correa? Il peso a bilancio per l’Inter

L'obbligo di acquisto a titolo definitivo dell'argentino scatta in caso di qualificazione diretta in Champions League dei francesi

L'esperienza di Joaquin Correa al Marsiglia si sta rivelando fin qui un flop: l'attaccante argentino, approdato in Ligue 1 questa estate in prestito con obbligo di riscatto condizionato dall'Inter, non è ancora riuscito a incidere, e il club francese sta vivendo una stagione particolarmente difficile, tra risultati che non arrivano, un cambio di allenatore già avvenuto (con l'addio di Marcelino e l'arrivo di Gattuso) e una situazione ambientale per nulla tranquilla, con tifosi protagonisti di azioni deplorevoli (ultimo episodio, l'agguato al pullman del Lione).