Ottimo inizio di stagione per i nerazzurri, che hanno ottenuto fin qui 15 punti in campionato sui 15 disponibili

Prosegue senza inciampi la marcia dell'Inter in campionato: i nerazzurri, vincendo a Empoli , hanno ottenuto la quinta vittoria in altrettante partite giocate.

Una partenza sprint che ha soli 3 precedenti nella storia interista, come ricorda Opta con una statistica: "L’Inter ha vinto le prime 5 partite in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2019/20 con Antonio Conte, il 2015/16 con Roberto Mancini e il 1966/67 con Helenio Herrera allenatore. Marcia".