Dimarco, che partenza: gol e assist, nessun difensore ha fatto meglio in Europa

L'esterno sinistro dell'Inter, decisivo contro l'Empoli, si sta confermando fondamentale anche in fase offensiva

Ancora una volta Federico Dimarco è risultato decisivo: l'esterno sinistro dell'Inter ha realizzato la rete che ha permesso ai nerazzurri di espugnare il campo dell'Empoli, uno splendido sinistro carico di effetto che è terminato all'incrocio dei pali. Per il classe '97 si tratta del primo gol in campionato, al quale bisogna aggiungere i 3 assit già messi a referto in questo inizio di stagione.