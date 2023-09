Inter, per Agoumé mercato ancora aperto. Offerte in arrivo da Turchia, Svizzera e Portogallo

Dopo l'arrivo di Klaassen , il centrocampo dell'Inter è super affollato. Per questo si cercherà una destinazione per Luecien Agoumé. Il giovane talento francese all'Inter non giocherebbe mai e il mercato per lui è ancora aperto.

"Lucien Agoumé non ha trovato una nuova casa, ma la sua partenza è solo rimandata. Nei prossimi giorni, infatti, l’Inter valuterà offerte in arrivo da Turchia, Svizzera e Portogallo, paesi in cui il mercato è ancora aperto. Il centrocampista francese ha bisogno di giocare dopo le 15 presenze dello scorso anno in Ligue 1 col Troyes. E all’Inter non c’è spazio", precisa La Gazzetta dello Sport.