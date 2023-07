Ts – Inter-Al Nassr, sarà il primo vero esame per Frattesi. Lautaro lo ha già promosso

Oggi alle 12.30 l’Inter debutterà a Osaka contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e del grande ex Marcelo Brozovic. Con la cessione del croato, il club nerazzurro ha investito su Davide Frattesi . E la sfida di oggi, sottolinea Tuttosport, sarà proprio il primo vero esame per l’ex mezzala del Sassuolo.

"Frattesi ha debuttato con la maglia nerazzurra nella sgambata ad Appiano del 21 luglio scorso contro la Pergolettese. Un tempo in cui è stato schierato da mezzala destra al posto di Barella e nel quale ha messo in mostra le sue doti principali, in particolare i tanti e continui inserimenti con e senza palla. Il neo capitano Lautaro Martinez lo ha già promosso: «Mi ha fatto davvero un'ottima impressione in questi primi allenamenti con noi. È un giocatore forte, di gamba, ci darà una grande mano». Da un regista difensivo, abituato a fare chilometri su chilometri, a una mezzala tecnica, con spiccate doti offensive e senso del gol. Brozovic e Frattesi non sono due giocatori paragonabili, tant’è che il vero sostituto del croato sarà Calhanoglu".