Frattesi: “Ho scelto l’Inter un anno e mezzo fa. Ambizioni, modulo, tecnico: progetto giusto”

«Beh, io ero sicuro di cosa volevo, non che ci sarei riuscito: le cose bisogna volerle in tre».

Livello di ansia? Ha passato le vacanze guardando il telefonino? A proposito, vacanze dove?

«Dieci giorni a Ibiza e due settimane in Sardegna. Mare, mare, mare. Con la fidanzata e i fratelli. Sì, in effetti ogni sera chiamavo il mio procuratore per sapere se c’erano novità, ero tranquillo… ma non del tutto».