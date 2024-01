Inter, pareggio per 2-2 in amichevole tra l’U18 e la Rappresentativa Serie D

Arrivano buone indicazioni dall’ultimo test pre-Viareggio Cup della Rappresentativa Serie D , ieri ospite nel centro di formazione giovanile dell’ Inter per un’amichevole di lusso contro la formazione under 18 nerazzurra.

In un Konami Youth Development Centre con tanti osservatori presenti per i ragazzi di mister Giannichedda, la sfida tra i pari età professionisti e dilettanti è terminata in un divertente 2-2: Inter avanti di due gol nei primi 45’ (con una rete della Rappresentativa annullata a Giacona per fuorigioco dubbio), poi nella ripresa la selezione LND è riuscita a raddrizzare il risultato con l’attaccante del Cassino Luigi Bianchi e il difensore dello Sporting Trestina Bernardo Bucci.