Inter, a Firenze scatta l’ora di Asllani. “Senza Calha i numeri preoccupano ma…”

"Il vuoto da riempire è a dir poco ingombrante. A stagione ampiamente inoltrata l’Inter scopre una delle sue prime volte in assoluto, che assomiglia tanto a una di quelle strettoie non semplici da superare". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla prima titolarità di Asllani in campionato: l'ex Empoli, infatti, sostituirà Calhanoglu, out per squalifica e che aveva fin qui giocato dal 1' in tutte e 20 le partite di Serie A.

"L'albanese classe 2002 dovrà essere in grado di entrare in partita fin da subito, resistendo prevedibilmente a una pressione chirurgica che i viola porteranno su di lui per mandare in tilt il centro nevralgico del gioco nerazzurro. Se Asllani è andato molto bene da subentrato, stavolta dovrà dare risposte convincenti anche da titolare visto che i precedenti hanno lasciato a desiderare tra il doppio impegno in Champions (in trasferta contro Real Sociedad e Benfica) e quello in Coppa Italia, con l’Inter che non è mai riuscita vincere in queste tre occasioni. L’ostacolo al Franchi sarà altrettanto alto, alla luce di una trasferta complicata, e dovrà essere soprattutto Mkhitaryan - con l’aiuto di Frattesi - a correre in suo soccorso nei momenti più complessi, togliendogli pressione e mettendolo in condizione di liberare l’estro per far girare il pallone", sottolinea poi il quotidiano che rimarca l'importanza di Calhanoglu riportando un dato: l'Inter, col turco in campo, ha vinto il 72% delle partite (38 su 53) negli ultimi due anni. Senza di lui, invece, la percentuale di successi scende a 20% (1 su 5) e la media crolla a 0,8 punti.