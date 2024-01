Reja: “Inter stai tranquilla, con Asllani sei in buone mani. Non ha paura, grande personalità”

Reja, come lo vede adesso che sarà titolare a Firenze?

«Anche se ha giocato poco, non ha smarrito certe doti straordinarie: ha visione, pensa in verticale, vede la luce per mettere la palla giusta. Prendere il posto di Calhanoglu non è facile, ma l’Inter può stare tranquilla con Kristjan: in lui vedo ancora margini di miglioramento incredibili.