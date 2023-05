L’Inter con l’Atalanta cerca il pass per la prossima Champions: le quote dei bookmakers

Dopo il ko di Napoli, la conquista della seconda Coppa Italia consecutiva ha riportato il buonumore in casa Inter. Con un trofeo in più in bacheca, i nerazzurri di Milano si preparano a sfidare quelli di Bergamo, in un derby lombardo che nelle ultime stagioni ha sempre regalato uno spettacolo di alto livello. I ragazzi di Gasperini studiano il colpaccio per tenere vive le chance di qualificazione alla Champions League 2023/2024. Sarà il giorno della rivincita di Gasperini contro la sua ex squadra? Questa ipotesi, per i traders, sembra assai poco probabile. Inter al rush finale - Due partite sono tutto ciò che separa la ‘Beneamata’ dal fatidico atto finale di Istanbul con il Manchester City.