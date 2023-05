"Il centrocampo è il settore che Inzaghi vede e legge come decisivo per la sfida al City. Avere quattro pedine da ruotare è un passaggio fondamentale, anche per immaginare 90 minuti dai ritmi altissimi. Ritmi, abbinati alla qualità, che certo in un match come quello del 10 giugno non potranno essere chiesti ad Asllani e Gagliardini".