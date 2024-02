"Inzaghi in panchina si è preso le sue rivincite, anche se la vera svolta è arrivata in questa stagione, dopo la finale di Istanbul, persa giocando alla pari contro i marziani del City. Il tecnico ora non cade nelle polemiche, risponde con i fatti di una squadra che lo segue sempre perché ha saputo abbinare efficacia, intensità ed estetica. Simone ha fatto l’upgrade europeo perché il suo è un 3-5-2 moderno in cui i braccetti sanno anche assaltare e scambiarsi posizione con gli esterni, a loro volta difensori e attaccanti aggiunti. Una squadra che sa fare sul serio ma anche scherzare quando si può (Thuram è il manifesto) così come in campo sa leggere i momenti in cui soffrire e quelli in cui aggredire", scrive La Gazzetta dello Sport.