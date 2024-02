Tanti voti alti e due soli insufficienti in casa Inter sulle pagelle della Gazzetta dello Sport per la sfida vinta contro l'Atletico Madrid. Il migliore in campo è Barella, voto 7,5: "Da subito una spanna sopra gli altri. Anche quando l'Inter è in difficoltà, lui è il più lucido. Doppia fase perfetta, copre e legge le traiettorie avversarie". Voto 7 anche per Pavard, Bastoni, Thuram e i subentrati Frattesi e Dumfries mentre sono da 6,5 le prestazioni di Calhanoglu, De Vrij e del match winner Arnautovic.

Voto 6, invece, per Sommer così come Dimarco, Lautaro e Carlos Augusto mentre ci sono due insufficienti: 5,5 per Darmian, 5 per Mkhitaryan: "Allora è umano, c'è la prova. Così in difficoltà, l'armeno, forse non s'era mai visto. Alterna poche cose buone a tanti errori in appoggio ai compagni".