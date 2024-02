"Il silenzio calato all’improvviso al 42’ in un Meazza che stava ribollendo dice tutto sull’importanza di Marcus Thuram per il mondo Inter". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni di Marcus Thuram , uscito all'intervallo per un problema all'inguine. "«Contrattura all’adduttore da valutare nei prossimi giorni», il comunicato a caldo del club. In realtà dopo un paio d’ore ha preso consistenza l’idea che si tratti di un’elongazione. Per la quale potrebbero servire circa 20 giorni, giusto appena prima del ritorno a Madrid . Ma solo con gli esami di domani si potrà capire la reale entità dell’infortunio", aggiunge poi il quotidiano.

Thuram è stato titolare in 24 partite su 24 in Serie A e pure in Supercoppa ed è subentrato in tre partite di Champions e nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna. "Il tutto senza risparmiarsi mai, arrivando in doppia cifra di reti e assist in campionato (10 e 10), dove ha anche provocato due autoreti pesantissime e decisive, contro Juve e Roma, e lasciando il segno in Europa, con un gol e un passaggio decisivo. Un vero trascinatore per come sta in campo, capace di trovare sempre la giocata più funzionale alla manovra e piazzando una ventina di scatti a partita, ma anche per come tiene unito lo spogliatoio tra scherzi (lo sgambetto a Pavard, le capriole con Barella dopo la Juve) e incitamenti per tutti", rimarca La Gazzetta.