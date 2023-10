Inter, con il Benfica con convinzione. Baricentro alto e pressione, davanti il miglior attacco

"L’Inter può mostrare il miglior attacco della Serie A, il suo capocannoniere (Lautaro), il giocatore con più assist (Thuram). E Inzaghi, quest’anno, ha adattato i suoi principi di gioco, alzando il baricentro e aumentando la pressione sugli avversari. Poi, certamente, è atteso al riscontro dei risultati. E di uno scudetto che la società ha messo in cima agli obiettivi. Ma questo non è un mistero per nessuno, neppure per Inzaghi", scrive Gazzetta.