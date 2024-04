Inter, Bisseck e Pavard a Monaco per la semifinale tra Bayern e Real

Dopo la festa scudetto che ha giurato di non dimenticare mai più, Benjamin Pavard si è concesso una serata di relax ed ha assistito, come raccontano da Skysport Germania, la semifinale di andata tra Bayern Monaco e Real Madrid (finita due a due). Il calciatore interista arriva proprio dal Bayern Monaco: ha lasciato il club tedesco dopo esserci rimasto dal 2019 al 2023, quando ha deciso di sposare la causa nerazzurra per vincere anche lontano dalla Germania. E ci è riuscito. Da X sono arrivate le immagini del francese in tribuna all'Allianz Arena.