Lenglet: “Thuram fra i migliori in Italia. Pavard? Ha fatto la scelta giusta”

"Thuram ha fatto una stagione eccezionale. Ho guardato qualche sua partita negli ultimi mesi ed è un altro tipo di giocatore rispetto a prima. È forte nei duelli, fa gol e assist: è uno dei migliori attaccanti in Italia. Sono molto contento per lui, è uno che lavora duro ma sempre col sorriso. Anche Pavard sta giocando molto bene, non è mai facile lasciare il Bayern Monaco ma ha fatto la scelta giusta al momento giusto".