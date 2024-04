Dopo un buon avvio dei bavaresi di fronte al pubblico amico, ci pensa Vinicius su un assist preciso di Kroos a sbloccare il punteggio per il Real Madrid. Il Bayern non demorde e trova il pareggio al 53' con un siluro di Sane e poi ribalta il risultato grazie al rigore segnato da Kane per fallo di Lucas Vazquez su Musiala. Il Real sembra in difficoltà ma a 7' dalla fine ci pensa Vinicius su rigore (fallo di Kim su Rodrygo) a firmare il gol del definitivo 2-2.