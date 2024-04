Il Cagliari tornerà ad allenarsi domani mattina in vista della sfida contro l'Inter di domenica sera

Prosegue la preparazione del Cagliari alla gara di Milano, in programma domenica sera (ore 20.45) contro l’Inter (i biglietti per il Settore Ospiti): questa mattina al CRAI Sport Center il gruppo ha svolto degli esercizi di attivazione tecnica, accompagnati da lavori tattici. A chiudere la sessione odierna delle esercitazioni in palestra dedicate allo sviluppo della forza.