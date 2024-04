Secondo Tuttosport, il migliore in campo di Inter-Cagliari è stato Alexis Sanchez: "L’assist a Thuram è il punto esclamativo di una prestazione da professore per il piglio con cui lotta su ogni palla, l’attenzione che mostra pure in fase difensiva e la classe in zona gol", il giudizio per il cileno. Molto buone (voto 6,5) anche le prove di Thuram, Calhanoglu, Dimarco e Barella mentre sono sufficienti (6) Sommer, Bastoni, Darmian e il subentrato Frattesi.