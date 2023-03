Sky – Calhanoglu, oggi gli esami: rischia di saltare Fiorentina, Salernitana e Juve

Oggi gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio di Calhanoglu. Stiramento all'inguine o sofferenza all'adduttore destro, problema non da poco perché potrebbe risolversi in poche settimane ma l'Inter giocherà tante partite. A iniziare dalle prossime tre in 7 giorni: Fiorentina, Salernitana e Juve nella semifinale di Coppa Italia. Partite che Calhanoglu rischia di saltare tutte. Rientreranno Gosens e Bastoni, verranno valutati Dimarco e Dzeko, ma si ferma Calhanoglu.