Si ferma Calhanoglu, l’Inter trema: oggi gli esami, rischia Juve e Champions

"Non pare di lieve entità - evidenzia La Gazzetta dello Sport- Ha cominciato ad avvertire dolore e dopo qualche secondo si è seduto sul terreno di gioco toccandosi ripetutamente la zona inguinale per poi uscire dal campo sull’orlo delle lacrime. La primissima diagnosi parla di un risentimento agli adduttori della coscia destra".

Quasi certamente assente contro la Fiorentina sabato, Calhanoglu rischia di non essere a disposizione di Inzaghi in un aprile in cui i nerazzurri saranno impegnati per nove partite su tre fronti: il campionato, le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus e i quarti di Champions contro il Benfica.