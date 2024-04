"Dopo l’amarezza dell’eliminazione in Champions League, e nella prima settimana senza coppe dopo 2 anni, non era semplice per l’Inter in fuga da tempo tenere il passo che si era assegnata. E infatti qualcosa è cambiato. La squadra segna meno, complice anche l’eclissi della ThuLa. Thuram non fa gol da 7 partite, Lautaro da 5".