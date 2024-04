Massimo Ambrosini ha parlato della Juve facendo un confronto con l'Inter capolista anche rispetto alla prossima stagione. «L'Inter è stata più forte, dall'inizio, ha fatto un cammino straordinario in questo campionato. La Juve potrà fare qualcosa in più sicuramente nella prossima stagione. Quest'anno poteva giocare una sola competizione e nella prossima ne avrà più di una», ha spiegato.

«La squadra bianconera avrà anche il Mondiale per club e questo maggiore impegno chiederà un numero maggiore di giocatori. I giovani ci sono nella Juve ma in Europa i giovani giocano titolari e oggi in campo non ce ne erano tanti. I giovani entrano a dare una mano. Il tema è che la Juve ha conforto a giocare un certo tipo di partite e bisognerebbe avere un controllo diverso della partita nei novanta minuti», ha sottolineato.