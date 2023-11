Di Marzio: “Inter ha convinzioni tattiche e sue certezze. Anche in panchina”

Gianluca Di Marzio, a L'Originale, ha parlato della gara tra Atalanta e Inter, della vittoria per due a uno della squadra interista a Bergamo. «Perdere contro la squadra di Inzaghi rappresenta per la formazione bergamasca quel trampolino su cui non riesce a salire per essere in lotta per un posto in Champions League. In gare come questa contro l'Inter non sfigura ma non riesce a superare l'ostacolo», ha detto riferendosi alla squadra allenata da Gasperini.