Condò: “Inter, qualcosa è cambiato. Avevamo solo un dubbio, ma questa è altra squadra”

«L'Inter ha battuto diverse grandi. Milan, Fiorentina, Roma e Atalanta oggi in una gara in cui hanno giocato forte entrambi». Così Paolo Condò ha parlato della vittoria dei nerazzurri per due a uno contro la formazione di Gasperini su Skysport. Il giornalista ha anche sottolineato che vittorie così importanti sembrano voler indicare un cambio di direzione per la squadra interista.