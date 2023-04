Inter con la Fiorentina per rialzare la testa: in quota la LuLa cerca gol pesanti

Le sconfitte contro Spezia e Juventus hanno fatto scivolare l'Inter dal secondo al terzo posto in Serie A ma nonostante il rendimento delle rivali sia tutt'altro che costante, nelle ultime settimane anche lo scenario di un piazzamento fuori dalla zona Champions è diventato meno impossibile. Ecco perché, nella gara di sabato alle 18, i nerazzurri hanno l'obbligo di ritornare al successo contro la Fiorentina. La squadra di Inzaghi è offerta vincente a 1,75 su Casinomania, mentre su Goldbet e Better si gioca a 1,78. Partita complicata per i toscani di Vincenzo Italiano, per cui la quota del «2» oscilla tra 4,50 e 4,60. Alto anche il segno «X», che si attesta a 3,75.