Cds – Emergenza Inter, con la Fiorentina c’è anche il dubbio Bastoni: i dettagli

Arriva in grossa emergenza alla gara di oggi con la Fiorentina l'Inter di Simone Inzaghi. Calhanoglu sarà out per diverse partite, Skriniar è ancora ai box Dimarco non sarà convocato e in diversi non sono al 100%. Queste le possibili scelte per la gara di oggi secondo il Corriere dello Sport: "Per Dimarco è cautela, più che altro: per non rischiare di mandarlo in campo a gara in corso ma soprattutto per averlo in migliori condizioni in Coppa Italia contro la Juve. Tra difesa e corsie laterali, però, è davvero emergenza, perché Inzaghi avrà pure poche opportunità per cambiare durante la partita.