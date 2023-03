Inter-Fiorentina: Gosens, Bastoni e Dzeko recuperati. Dimarco? Si deciderà oggi

Terminata la sosta, per l'Inter inizia un aprile ricco di impegni fondamentali. I nerazzurri sono attesi da 9 partite in 30 giorni. La squadra di Simone Inzaghi inizia il suo tour de force domani a San Siro contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Come riporta Tuttosport, per la gara contro la Viola recuperati Gosens, Bastoni e Dzeko, anche se solo il tedesco potrebbe essere schierato dall'inizio visto che sulla convocazione di Dimarco si deciderà solamente oggi. Terapie invece per Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar.