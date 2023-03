Inter, Calhanoglu potrebbe saltare queste cinque gare. Con il Benfica…

Gli esami a cui è stato sottoposto Hakan Calhanoglu, hanno evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore. Il turco starà ai box 15-20 giorni, la prima metà del mese di aprile, salvo miracoli, è compromessa quindi. Come riporta il Corriere dello Sport, il turco sarà disponibile, verosimilmente, per la prima delle partite di non ritorno che attendono la squadra in un aprile schizofrenico.