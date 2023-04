Inter-Fiorentina, sold out a San Siro: cancelli aperti dalle 16, le info per i tifosi

Per il match di sabato alle 18:00 cancelli aperti dalle 16:00: tutte le raccomandazioni per i tifosi nerazzurri

Torna il campionato e torna il sold-out a San Siro: sarà una giornata tutta nerazzurra con i tifosi interisti che riempiranno di nuovo il Meazza, pieno per Inter-Fiorentina, valida per la 28ª giornata di Serie A.

INFO STADIO: CANCELLI APERTI DALLE 16:00

L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 16:00.