Sky – Inter a Firenze senza Barella e Calha: i precedenti parlano di gare difficili. Ma…

Chiusa la parentesi Supercoppa l'Inter si deve riconcentrare sul campionato e in particolare sulla partita con la Fiorentina che Inzaghi dovrà giocare senza Barella e Calhanoglu. Assenze importanti le loro. Solo due volte sono stati fuori dall'inizio fino alla fine della partita col Parma in Coppa Italia e col Sassuolo, gara poi finita 4 a 2. E tre sono state le volte in cui i due centrocampisti non sono partiti entrambi da titolari. In Coppa Italia 21-22 contro l'Empoli (gara vinta 3-2), col Benfica in CL nella stagione 23-24 ed è finita 3 a 3 e in Coppa Italia, in questa stagione, contro il Bologna e la gara è finita due a uno per i rossoblù con l'eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia.