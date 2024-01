FCIN1908 – Inter-Taremi al rush finale: oggi altro contatto con l’intermediario

Per ora segna in Coppa d’Asia con la maglia dell’Iran, presto potrebbe cominciare a farlo con quella dell’Inter. Mehdi Taremi è sempre più vicino al trasferimento a Milano a parametro zero. La prossima estate scadrà definitivamente il suo contratto con il Porto, per cui l’attaccante potrà cominciare una nuova avventura. Le possibilità che ciò avvenga all’Inter sono molto alte e legate a una scelta che il calciatore sembra aver già fatto.

L’Inter non ha mai abbandonato la pista, anche quando in estate ha dovuto poi fare altre scelte per il proprio reparto avanzato. I contatti ci sono sempre stati e continuano in questi giorni, per limare le ultime questioni che separano le parti dalla fumata bianca. Come raccolto da Fcinter1908.it, anche in giornata la dirigenza nerazzurra ha incontrato l’intermediario che si occupa della trattativa per un colloquio di circa un’ora in viale della Liberazione. La strada è ormai in discesa, Inzaghi sa che presto potrebbe avere già buone notizie per la prossima stagione.