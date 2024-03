L'Inter batte 2-1 il Genoa e conquista la dodicesima vittoria in 12 partite ufficiali nel 2024. Migliore in campo tra i nerazzurri per il Corriere dello Sport è Sanchez: "Tante cose buone, dall'assist per Asllani al rigore trasformato con freddezza. In più cuce il gioco tra centrocampo e attacco come gli chiede Inzaghi a gran voce". Bene anche Barella ("Da diversi spunti di pregio si vede quanto sia in fiducia") e Asllani ("Secondo gol in Serie A in carriera, anche se nel secondo tempo si concede qualche errore di troppo. Ormai si abbassa, sempre più con personalità").