Ha fatto e farà molto discutere la direzione di gara dell'arbitro Giovanni Ayroldi in occasione di Inter-Genoa. Tanti gli episodi contestati, nonostante il supporto del Var. Una prestazione da 4,5 secondo il Corriere dello Sport: "Adesso è il momento che chi sbaglia paghi davvero. Com'è successo a Di Bello per Lazio-Milan, a Marchetti per Toro-Firentina, come dovrebbe succedere (succederà?) ad Ayroldi. La pervicacia è la peggiore delle presunzioni, Rocchi ha dimostrato di avere il coraggio delle scelte, devono essere uguali per tutti, soprattutto per chi continua a tradire la fiducia. Per tutti: ridicola l'ammonizione per Lautaro, simulazione dove? Il contatto non falloso con Vásquez è chiaro".