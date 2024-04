Nella gara contro l'Empoli, alla fine Inzaghi ha optato per Audero. È stato lui il portiere titolare della sfida della ripresa del campionato. Perché Sommer, nella pausa per le Nazionali, si era infortunato alla caviglia e anche se stava meglio non era ancora al cento per cento. Cambiando l'ordine dei portieri il risultato, evidentemente, non cambia. Così l'Inter ha collezionato il suo 19 esimo clean sheet della stagione.