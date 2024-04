Bastoni: “Scudetto nel derby? Vincerlo, non importa quando”. E svela un siparietto con Inzaghi

Alessandro Bastoni , difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Empoli . Le sue parole: "Siamo partiti forte, volevamo far capire subito che non era serata: loro hanno qualità, Nicola ha portato entusiasmo. Sono una buona squadra e auguro loro di salvarsi. Quarto assist di fila? E' il più brutto, è stato più bello il gol di Dima: siamo contenti, venivamo dalla sosta e non è mai facile. Erano importanti i tre punti. Era un periodo tosto, venivamo da mesi in cui giocavamo ogni tre giorni: eravamo stanchi, ci voleva uno stacco.

Volevamo lasciare il momento negativo, abbiamo l'ambizione di vincere tutte le partite: l'importante è che siamo sempre stati uniti. Inzaghi? Mi ha visto stanco, mi ha detto che quando non vado via negli 1-2 deve cambiarmi. E' stato un siparietto che testimonia l'ambiente di Appiano. Scudetto nel derby? Ci interessa solo vincerlo: quando e come poco importa. Vogliamo portare a casa questo risultato per il club, per noi e i tifosi: siamo orgogliosi di rappresentare tutto questo. Nazionale? Sono allenatori diversi: c'è grande armonia e vogliamo fare bene in estate".