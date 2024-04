L'Inter non vuole farsi trovare impreparata sul mercato: con il futuro di Denzel Dumfries ancora da definire, la dirigenza nerazzurra sta già pensando ad eventuali sostituti. Tra i nomi proposti da La Gazzetta dello Sport c'è anche quello di Emil Holm , esterno svedese di proprietà dello Spezia, attualmente in prestito all'Atalanta: "C'è un altro nome che l'Inter sta controllando a distanza ed è quello di Holm.

Lo svedese oggi è in prestito all'Atalanta dallo Spezia: il club bergamasco ha un diritto di riscatto che però non ha ancora deciso di esercitare. È una partita aperta. Il ragazzo piace all'area tecnica interista, è stato a lungo seguito in passato. Se la squadra di Gasperini non dovesse procedere al riscatto, l'Inter scatterebbe in prima fila, salutando contestualmente Dumfries".