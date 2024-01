GdS – Inter contro l’incubo Bonaventura: è l’avversario più temuto, in passato…

Il ricordo brucia, l'anno scorso a San Siro il viola segnò il gol-vittoria nel momento nero dei nerazzurri: se la Fiorentina ha gioito solo in una delle ultime 13 contro l'Inter in A, non è un caso che quell'unica gioia l'abbia data proprio Bonaventura, a cui piace accanirsi. In carriera ha preso parte a otto gol contro i nerazzurri (5 reti e 3 assist), contro nessuna squadra ha fatto meglio".