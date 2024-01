ESCLUSIVA Serena: “Inter, consapevolezza diversa. A Firenze assenze pesanti, ma…”

L'Inter, reduce dal trionfo in Supercoppa Italiana, affronta domenica sera la Fiorentina con l'obiettivo di rimanere in scia alla Juventus, balzata in testa alla classifica in attesa del recupero dei nerazzurri contro l'Atalanta. Per l'occasione Fcinter1908 ha intervistato Michele Serena, doppio ex di giornata.