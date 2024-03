Nel caso in cui Inzaghi dovesse restare alla guida dell'Inter fino al 2027, il tecnico piacentino diventerebbe il secondo per longevità sulla panchina nerazzurra.

"Si sa, un allenatore cammina sempre sulle uova ma, ipotizzando che resti in sella fino all’agognato 2027, Inzaghi metterebbe insieme sei stagioni consecutive sulla panchina dell’Inter. Più delle 5 di Bersellini e del Trap, da quando esiste la A a girone unico ha fatto meglio solo il Mago Herrera che arrivò a 8. Stare in questo pantheon vale più di qualsiasi rinnovo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.