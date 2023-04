Sky – Cessione Inter, conferme su Radrizzani e Investcorp. Ma occhio a Oaktree che…

Da giorni si rincorrono voci relative a diversi soggetti interessati alla situazione societaria dell'Inter. Sky Sport ha fatto il punto della situazione, confermando l'anticipazione di Bloomberg in merito interesse di Radrizzani : si tratta di un interesse ancora alla fase iniziale e bisognerà vedere l'evoluzione dei fatti ma l'azionista di maggioranza del Leeds è da inserire nella lista dei potenziali acquirenti.

Sky Sport, poi, non scarta nemmeno l'opzione InvestCorp che dal Bahrein fa sapere di voler investire in Italia e quindi potenzialmente interessata anche all'Inter, Ma è da monitorare anche la pista Oaktree, con il fondo di investimenti al quale Zhang dovrà ripagare il debito entro maggio 2024 che potrebbe inserirsi nella corsa e formulare un'offerta per conoscere le condizioni d'acquisto dell'Inter.