Zenga: “Per i risultati l’Inter deve essere brava a passarci sopra. Anzi bravissima”

«Ogni allenatore ha il modo di gestire le cose ed esprimersi nel modo che ritiene consono. L'Inter in questo momento deve essere brava a passarci sopra, anzi non brava ma bravissima. Nelle partite del 2023 i risultati non sono da parte della squadra: però si sono qualificati in Champions, l'unica cosa positiva di questo periodo è questa». Così Walter Zenga ha parlato dopo il pareggio dell'Inter con la Salernitana. L'ex portiere nerazzurro si è soffermato sul momento della squadra interista che in campionato sta facendo grossa fatica a trovare risultato.