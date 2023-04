De Vrij: “Non sono contento di giocare meno. Rinnovo? In settimana ci incontreremo”

"Delusione enorme. Si possono dire tante cose, ma se non le chiudi può succedere di tutto. E' un periodo in cui gira tutto male e in cui entrano anche cross come quello di Candreva. Io sono sempre con la testa all'Inter, cerco di dare il massimo. Non sono contento del fatto che gioco di meno ma sono scelte del mister. L'approccio oggi è stato giusto, abbiamo creato tantissimo. Ma se non chiudi le partite, può succedere. Se rinnovo? Questa settimana ci sarà un altro incontro e poi vediamo come andrà".