"Una corsa in più, uno sforzo in più, un sacrificio in più. Tutti insieme, uno per l’altro. Da squadra. Ciao grandi". Federico Dimarco , tornato da titolare nella gara con la Juventus, dopo la pausa con la Fiorentina, ha postato la sua contentezza per la vittoria contro i bianconeri e il più quattro in classifica.

Il risultato di uno a zero, che poteva essere più largo, è bastato per dare conferme ai tifosi sulla forza di una squadra che vuole lottare fino in fondo per lo scudetto e lo sta facendo con l'unione e la forza del gruppo, come spesso ribadito dai giocatori interisti sui social, come in questo caso, o nelle interviste del post gara.