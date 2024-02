«Sicuramente era una gara importante per noi, per il percorso in classifica, affrontavamo chi ci insegue. Ci siamo presi tre punti perché abbiamo fatto noi la gara in difesa e in attacco. Dobbiamo migliorare ma questi tre punti hanno un peso importante».

-Dimostrato di meritare il primo posto. Ti chiedo una cosa su Thuram: rappresenta le caratteristiche migliori di Dzeko e Lukaku e avete grande intesa...

È un attaccante incredibile, completo, si impegna tantissimo. Abbiamo trovato un giocatore importante per il nostro gioco e per la nostra squadra, siamo contento di averlo con noi. Cercheremo sempre di migliorare: difficile giocare con le squadre che difendono tanto basso, mi complimento con lui e gli altri perché abbiamo fatto un'ottima partita.

-Hai sentito di più, da interista, questa partita?

No, le sento tutte in maniera uguale. Con l'ultima in classifica, la prima e la seconda. Soffro tanto prima delle partite, perché non vedo l'ora di giocare. Cerco di dare il massimo sempre, suona ripetitivo, ma cerco di dare il cento per cento per la maglia, per aiutare i miei compagni e per rendere felici i tifosi.

-Ricomincia ora la CL, quando arriveranno le tre gare in una settimana servirà coinvolgere tutti e anche tu dovrai riposare un poco. Cosa ne pensi?

Sì, sicuramente. Siamo coinvolti tutti, il gruppo è unito, la squadra è forte, il mister è bravo su questo aspetto. Stiamo tenendo un livello alto anche in allenamento. Sono contento e tranquillo su questo. Giocare ogni tre giorni è difficile, però cercheremo di recuperare velocemente e andare avanti sempre.

(Fonte: SS24)

