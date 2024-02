Inter-Juventus, previsto incasso record. “Entrerà nella storia della Serie A”

"Non fa notizia il tutto esaurito, quello a San Siro è la normalità (72mila di media), figurarsi per la sfida-scudetto. Ma questo Inter-Juve entra comunque di diritto nella storia del campionato italiano: secondo i calcoli della vigilia dovrebbe sfondare quota 6 milioni di incasso ed entrare nel podio delle partite più “ricche” della storia della Serie A". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'incasso previsto per Inter-Juve di domani, un match molto importante in chiave scudetto.

"Al primo posto c’è un altro derby di Italia, quello dell’ottobre 2019 che fruttò 6,6 milioni di euro, e poi il derby milanese di inizio stagione, quello terminato 5-1 per i nerazzurri, che ha incassato 6,2 milioni. Ad animare il prepartita un laser show in collaborazione con Qatar Airways e Qatar Creates, movimento culturale qatariota legato al mondo dell’arte e del design che celebrerà Design Doha 2024. Sempre con il supporto dello stesso sponsor, in trattativa per diventare il partner di maglia della prossima stagione, verranno distribuite ai tifosi delle sciarpe per colorare di nerazzurro lo stadio all’ingresso. Anche Paramount+, brand che per quest’anno è impresso sulla maglia dell’Inter, animerà il prepartita con un’attività dedicata alla seconda stagione della serie “Halo”, in uscita sulla piattaforma di streaming da giovedì", aggiunge la Rosea. La partita sarà trasmessa in 180 paesi, i diritti TV sono stati acquistati da 62 broadcaster.