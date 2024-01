Lazio, Sarri: “Inter fra le squadre più forti d’Europa, abbiamo il 25-30% di possibilità”

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa a Riyad alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa a Riyad alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter di Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni:

Sente la pressione della doppia sfida, anche legata alla novità regolamentare sui rigori?

"Se bastasse allenarli i rigori, sarebbe facile. Oggi magari ne segniamo venti su venti, davanti alla gente i risultati sono diversi. Lo faremo, ma credo poco. Io ho espresso le mie idee sulla competizione, non sul fatto che dobbiamo venire qui motivati o meno: noi siamo motivati, abbiamo la partita più difficile, contro una delle squadre più forti d'Europa. Le possibilità sono attorno al 25/30 per cento, dovremo giocare in maniera ambiziosa".