Frattesi entra e segna contro la Lazio. Sui social una sola parola: “Fame”

Il post social del centrocampista dopo il gol del tre a zero contro la Lazio in semifinale di Supercoppa

"Fame". Una sola parola ma dice tutto. È quello che sta dimostrando di avere perché quando è chiamato in campo da Inzaghi ci mette tutto per dimostrare di esserci, di volersi prendere lo spazio che merita. Davide Frattesi è entrato nel secondo tempo della semifinale di Supercoppa contro la Lazio e ha segnato la rete del tre a zero.